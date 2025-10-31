【モデルプレス＝2025/10/31】女優の内田理央が10月30日、自身のInstagramを更新。美しいウェディングドレス姿を披露した。【写真】34歳女優「本物の花嫁みたい」美背中際立つドレス姿◆内田理央、ウェディングドレス姿公開内田は「お仕事で」「楽しい時間だったー！」とコメントし、細かくプリーツの入った純白のウェディングドレスを着用した写真を投稿。白とシルバーのフラワーモチーフのヘッドアクセサリーを付けており、輝く