プロ野球の榊原定征コミッショナー（82）は31日、今季の育成選手のうち、各球団が来季の戦力として契約する権利を持つ保留者名簿を公示した。12球団で計105人。最多はソフトバンクの20人で、次いで巨人の15人だった。最少は楽天で2人。これは球団が来季も引き続き契約を結ぶことを予定している育成選手の一覧で、同名簿に記載されなかった選手は自由契約選手となる。