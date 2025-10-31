９月に閉園した「ノースサファリサッポロ」に対して、市は動物の移動計画を１０月３１日までに提出するよう求めていましたが、運営会社から「期限内に提出できない」という趣旨の回答があったことが分かりました。ノースサファリサッポロは、市街化調整区域に２０年近く無許可で建物を建ていたことが問題視され、９月末で閉園しました。市は運営会社に対して、園内に残った動物の移動計画を３１日までに提出するよう求