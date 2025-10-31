日本最大級の実働演習「令和7年度自衛隊統合演習」防衛省は2025年10月20日から31日にかけて、全国規模で「令和7年度自衛隊統合演習」（07JX）を実施しています。陸・海・空の三自衛隊が一体となって行うこの演習は、統合運用能力の向上を目的とした大規模な実動訓練です。2006年度に統合運用体制へ移行して以来、今年で18回目。実際に部隊が展開する「実動演習」としては10回目にあたります。【写真】初実施の「にほんばれ」「よ