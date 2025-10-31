「浪速のエリカ様」の異名をとった元衆院議員でタレントに転身した上西小百合（42）が31日、X（旧ツイッター）を更新。来日した米トランプ大統領に対する高市早苗首相の接し方をめぐり、ネット上の一部批判に対し、私見を述べた。「SNSでは高市総理に一部の女優さんや女性議員達が“媚びてのし上がったのか”とか強烈な批判をなさっています」と前置きした上で「愛されることと媚びることは別ですし、悔しいんですかね？」と投げか