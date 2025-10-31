ＴＢＳの若林有子アナウンサーが３１日までに自身のＳＮＳを更新。エジプト旅行の備忘録を公開した。インスタグラムで「エジプト旅行から１ヶ月経ってる！信じられない！インスタ投稿すること諦めてません！」と書き出した。「２日目の午前中はルクソール西岸の観光ナイル川の西岸は日が沈む方角＝死者の世界とされていて、お墓が集まっているエリアでした！」と紹介。「王家の谷 (１-８枚目)ツタンカーメンの墓をはじめ、