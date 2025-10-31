「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」が、世代を超え世界中で愛され続けている『PEANUTS』との初コラボレーションフェア「GELATO PIQUE CAFE meets PEANUTS」を期間限定で開催。コミック誕生75周年のアニバーサリーイヤーに、キャラクターの大好物をモチーフにしたクレープなどのスイーツや、ジェラート ピケのルームウェアを手にする「スヌーピー」が印象的なグッズが揃う限定コレクションです☆ 「GELATO PIQUE