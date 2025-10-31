セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年10月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」アクぬいFor Amusementを紹介します☆ セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」アクぬいFor Amusement  登場時期：2025年10月30日より順次サイズ：全長約9×4.5×14cm種類：全3種（プー、ティガー、ピグレット）投入店舗：全国のゲームセンターなど&#