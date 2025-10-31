◇MLBワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ 6-1 ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)2025年のワールドシリーズはここまで5試合を終えていますが、様々な波乱が起こっています。第1戦ではブルージェイズが6回にアディソン・バーガー選手が代打で満塁本塁打を放つなど、この回大量の一挙9得点。11-4と大勝しました。第2戦ではドジャースの先発山本由伸投手が9回1失点と圧巻のピッチングを見せ、ポストシーズンの大舞台