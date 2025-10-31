セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年10月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター刺繍ポーチ」を紹介します☆ セガプライズ「ディズニーキャラクター刺繍ポーチ」  登場時期：2025年10月24日より順次サイズ：全長約15×5×10cm種類：全4種（ふしぎの国のアリス、ピノキオ、ピーター・パン、ライオン・キング）投入店舗：全国のゲーム