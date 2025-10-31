ローソンは10月31日、クマ対策に関する基本方針を策定した。従業員がより安全・安心に働ける環境を整えるとともに来店客の安全確保する目的。今後は同方針に基づき各店舗での対策を進める。今回、「お店を守るガイドブック」にクマ対策の内容を新たに追加。「出没情報の収集」「クマを店舗に寄せ付けない対策」「出没時の対応」の三段階に分けてマニュアルを作成し、全国の店舗に周知する。対策の内容として、ホームページや