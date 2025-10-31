広島などで投手として活躍した高橋建氏（56）が来季、韓国プロ野球・起亜タイガースの2軍投手コーチに就任することが31日、分かった。本格始動は2月ながら、11月の沖縄キャンプに参加する予定だ。同氏は広島に在籍した現役15年間で70勝92敗をマーク。メジャーリーグにも挑戦した。16年から阪神2軍投手コーチに就任。22年からは古巣・広島で投手コーチを務め、今季限りで退団していた。取材に「阪神と広島で経験させてもらった