アーティストこっちのけんと（29）が30日、NHK「SONGS」（木曜後10・00）に出演。「UGC」を意識して楽曲制作していることを明かした。UGCとは「User Generated Content」の略で、一般ユーザーが自分で作成しTikTokなどのSNSに投稿したコンテンツ。こっちのけんとの人気曲「はいよろこんで」は、ダンス動画がSNSで爆発的にヒットし、楽曲総再生数は200億回を突破した。同曲の振り付けについて、こっちのけんとは「最初の汗を