３１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３２．１１ポイント（０．８１％）安の３９５４．７９ポイントと続落した。投資家心理がやや悪化する流れ。中国景気の先行き不安が強まっている。寄り付き前に国家統計局が公表した１０月の製造業ＰＭＩは４９．０と市場予想（４９．６）に届かず、景況判断の境目となる５０を７カ月連続で下回った。今月発表された月次統計では、デフレ傾向に改善がみられず、不