立憲民主党はさきほど、食料品の消費税を最長で2年間ゼロにするための法案を提出しました。立憲民主党吉田晴美 代表代行「コメの高騰も続いています。とにかく食べ物に対する不安が大きいというところをしっかりと支えたい」立憲民主党が提出した法案は、物価高対策として来年10月1日から食料品の消費税を1年間ゼロにし、経済情勢によっては、もう1年延長するものです。法案では、食料品の消費税ゼロが終了する時期をめどに