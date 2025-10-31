ワールドシリーズ2連敗となったドジャース・スネル(C)Getty Imagesエース左腕が批判の矢面に立たされている。ドジャースは現地時間10月29日に行われたワールドシリーズ第5戦で、ブルージェイズに1-6で完敗。対戦成績2勝3敗となり、王手をかけられた状態で、敵地トロントでの第6戦に挑むことになった。【写真】「どんだけ好きなん」山本由伸とスネルの機内2ショットを見る豪快に出鼻をくじかれた。初戦から中4日で第5戦に先発