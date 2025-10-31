歴史上の人物には同性愛に関する逸話が数多く残されている。中国文学者で明治大学 教授の加藤徹さんは「中国の故事成語にも同性愛にまつわるものがある。昔の東アジアの権力者階層にとって、子孫を作る義務とは無縁な同性愛は当人どうしの自由な純愛だった。異性愛では得られないものがあったのではないか」という――。（第1回）※本稿は、加藤徹『後宮殷から唐・五代十国まで』（角川新書）の一部を再編集したものです。