森永製菓は、“お菓子をこえる「をかし」な体験を”をコンセプトにしたブランド「TAICHIRO MORINAGA」（タイチロウ モリナガ）から、「TAICHIRO MORINAGA 和みテリーヌショコラ」を11月1日に森永ダイレクトストア（森永製菓の通信販売）において期間・数量限定で発売する。今回発売する「和みテリーヌショコラ」は、濃厚なチョコレートに、日本独自の旨味調味料“しょうゆ”を合わせることで、深みのあるコクと奥行きのある味わい