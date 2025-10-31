任天堂は、Nintendo Switch用ソフト『あつまれ どうぶつの森』について、Nintendo Switch 2に対応させた『あつまれ どうぶつの森：「Nintendo Switch 2 Edition」』を2026年1月15日に発売し、同日にSwitch版にも対応した無料アップデートを配信すると発表した。 【画像】Switch2版と無料アップデート紹介動画のスクリーンショット 『あつまれ どうぶつの森：「Nintendo Switch 2 Edition」』では、Switch