DMM.comは、「DMM旅行予約」の本格提供を開始した。Trip.com International Travel Japanが運営する「Trip.com（トリップドットコム）」と連携し、航空券やホテルの予約が可能となる。ホテルの予約はトリップドットコムでの宿泊料金からさらに4％が割引となる。「DMM旅行予約」は、ホテルや航空券、レンタカー、eSIMを一括手配できる旅行予約サイト。「DMM Lifestyle」の新ラインナップとして、7月から試験提供していた。今後、ポ