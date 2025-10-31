俳優の風吹ジュンが10月31日、都内で行われた映画 『SPIRIT WORLD -スピリットワールド-』全国拡大公開初日記念舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】素敵…！笑顔で手を振る堺正章＆竹野内豊ら冒頭のあいさつで、風吹は「本当にようこそおいでくださいました」と集まった観客に向けて感謝を述べ、「2年ぶりですよね」と同じく登壇した竹野内豊、堺正章、エリック・クー監督に笑顔を向けた。続けて風吹は「残念なのは、