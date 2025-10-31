あす11月1日開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』の専用アプリ（スマホ版／テレビ版）が、開始前日の10月31日にリリースされた。【画像】『DOWNTOWN＋』「きもっち悪いダンス選手権」募集開始公式Xで「皆様からの多くのご要望にお応えし、本日10月31日(金)よりアプリ（スマホ/TV）をリリースいたしました！」と報告。正式なサービス開始は11月1日午後9時（予定）からの『松本人志による生配信』となるが、「当日の混雑を避け