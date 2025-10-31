親に実家の片づけをうまく促すにはどうすればいいか。片づけのプロの下村志保美さんは「親の家の片づけを促すために大切なのは、“一緒に整えていく”というスタンスを持つことだ。まずは、モノの背景にある親の思いや暮らしぶりに寄り添い、感謝の気持ちを伝えることから始めるといい」という――。※本稿は、下村志保美『がんばらない片づけ』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Madhourse※写真はイメ