あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ステルスマーケティング」の略語は？「ステルスマーケティング」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ステマ」でした！ステマとは、実際には広告や宣伝であるにも関わらず、消費者にはそのことが気付