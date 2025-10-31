泊原発３号機再稼働後の電気料金について、北電が発表した試算ですが、家庭用で１１パーセント引き下げです。一般家庭のモデルケースでは、現在の１か月の電気料金９３３５円が、再稼働後には８３００円ほどになり、月間１０００円程度の値下げとなる見通しです。一方、企業向けは火力発電の燃料費などの変動を大きく反映する自由料金で、家庭向けの規制料金よりすでに低く抑えていることから、引き下げの幅は家庭より