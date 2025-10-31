あじかんは、焙煎ごぼうを主原料としたスイーツ「GOVOCE(ゴボーチェ)」の新フレーバー「GOVOCE ミルク」(35g、税込324円)を2025年11月1日より発売する。カカオ不使用･ノンカフェインながら、チョコレートのような口どけとミルクのまろやかさを両立した新感覚スイーツ。「GOVOCE」に比べてマイルドな味わいに仕上げており、採用店舗の増加と購買層の拡大を狙う。〈ミルクとバニラ香料を加え、よりマイルドで食べやすい味わいに〉「G