ボートレース浜名湖で11月3日に開幕する「静岡県知事杯争奪戦G1浜名湖賞開設72周年記念」に出場する新開航（29＝福岡）らPR隊が31日、スポニチ西部総局を訪れた。池田浩二（47＝愛知）、茅原悠紀（38＝岡山）、桐生順平（39＝埼玉）といった今年の賞金ランキング上位選手をはじめ強力なメンバーが集結。迎え撃つ地元・静岡勢は今節からG1戦線に復帰する菊地孝平（47）に注目が集まる。他にも深谷知博（37）、服部幸男（54）、