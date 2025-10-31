1日、薩摩・大隅地方は晴れて穏やかな天気に。洗濯や外出にぴったりの一日となりそうです。種子屋久地方も雨が上がり、秋の日差しが心地よく感じられるでしょう。奄美地方は晴れたり曇ったりの変わりやすい天気。にわか雨の可能性があります。３連休は県本土から奄美地方まで晴れ間がありそうです。土日は気温が上がりますが、おはら祭りがある3日（月）は、朝は内陸部を中心に冷え込み、日中は20度近くまで上がる見込み。寒暖