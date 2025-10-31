刃物を持った男が現れたと想定した訓練が実際に走行する電車内で行われました。訓練ノイズ：刃物を持った男がいるぞ、逃げろー！警視庁・石神井警察署などは30日、西武鉄道の電車内に刃物を持った不審者がいると想定した訓練を行いました。訓練では、乗客の避難誘導や犯人への初動対応、駆けつけた警察官が犯人を確保するまでの手順などが確認されました。（画像は訓練の様子）