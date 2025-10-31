「婚約秒読み」と報じられていた米俳優トム・クルーズ（６３）とキューバ出身の女優アナ・デ・アルマス（３７）との突然の破局は、アナの一方的な決断だったと米誌「Ｕｓウィークリー」が３０日伝えた。関係者は同誌に、トムとの関係がアナにとって性急過ぎたとし、２人の交際にピリオドを打ったのは「アナの決断だった」と明かし、「物事があまりにも早く進み過ぎて、彼女は少なからず居心地の悪さを感じていた」と指摘した。