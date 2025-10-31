俳優山田裕貴（35）が31日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。昨年結婚した妻の元乃木坂46で女優西野七瀬（31）だけが友だちと明かした。公開日当日となった映画「爆弾」で共演した渡部篤郎が「ものすごく奥さんを愛してる」と語って「特に何かそういう言葉を聞いたわけじゃないけど、お互いのプライベートの話とかをしてるときに垣間見えた、大事にされているというか、愛してるんだなというのが垣間見