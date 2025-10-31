俳優チャン・ドンジュの無事が確認された。《画像》「変なことだけは…」チャン・ドンジュの不穏投稿10月31日、チャン・ドンジュの関係者は本サイト提携メディア『OSEN』を通じて、「俳優の所在を確認しました。悪い状況ではありませんでした。ご心配をおかけして申し訳ありません」と明らかにした。チャン・ドンジュは同日午前、自身のSNSに黒い画像と「申し訳ありません」という短い文だけを残したまま連絡が途絶え、ファンや関