【モデルプレス＝2025/10/31】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が10月30日、自身のInstagramを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏と娘の朝の様子を公開し反響を呼んでいる。【写真】42歳サッカー元日本代表「朝のルーティン」夫＆娘のほっこり姿◆丸山桂里奈「朝のルーティン」公開丸山は、「＃ぷくぷくと、守護神 ＃朝のルーティン」などのハッシュタグとともに「朝、お皿洗いしてた時の光景 パパがぷくぷく