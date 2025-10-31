◇自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦「ＭＯＴＥＧＩＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥＧＲＡＮＤＦＩＮＡＬ」（１０月３１日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）今季限りでスーパーＧＴを“卒業”する４６歳の大ベテラン、松田次生（コンドー・レーシング）がレース前日の１０月３１日、モビリティリゾートもてぎで記者会見を開いた。第６戦（９月２１日、スポーツランドＳＵＧＯ）で通算２５勝目を挙げた直後に