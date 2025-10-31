今季限りでの現役引退を発表しているＪ２札幌ＭＦ深井一希（３０）が、１１月２日のアウェー・千葉戦でメンバー入りすることが３１日、濃厚となった。同日、札幌・宮の沢で行われたゲーム形式の練習で主力組にも入ってプレー。存在をアピールした。ベンチ入りは７月５日のホーム・山口戦（１〇０）が最後。試合出場は４月２５日のアウェー・大宮戦（０●１）で後半１４分からプレーして以来、遠ざかっている。２４試合ぶり出場