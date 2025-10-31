◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第１日（３１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が１イーグル、６バーディー、１ダブルボギーの６６をマークし、自身初の首位発進を決めた。今季１勝のルーキー・荒木優奈（Ｓｋｙ）とトップで並んだ。阿部未悠（ミネベアミツミ）、佐藤心結（みゆ、ニトリ）、渡辺彩香（大東建託）、桑木志