ドナルド・トランプ大統領が訪日することで実現した高市早苗首相との初めての日米首脳会談は、共同記者会見は開かれなかったものの、日本国民からは好意的に受け止められ成功と見られている。臨床心理士の岡村美奈さんが、トランプ大統領を迎えた高市首相のボディランゲージについて分析する。【写真】物議を醸した米軍基地でのポーズ。弾けるような笑顔の高市首相＊＊＊外交力は乏しいとされていた高市早苗首相がみせた