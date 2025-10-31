タレントの西野未姫（26）が30日、自身のインスタグラムを更新。長女・にこりちゃん（1）、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）との家族3ショットを公開した。【写真】「大きくなりましたね」西野未姫＆1歳長女＆山本圭壱の家族3ショット西野は「#今年は何もしませんでした #娘の1歳のお誕生日に気合い入れすぎて #ハロウィンは手を抜きました #せめて娘に仮装させたいという事で #パンプキンにこりになりました #ハ