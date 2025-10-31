飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は3日目を迎えた。鈴木圭一郎が3枠に座った10Rだったが、青木治親（49＝川口）がトップスタート。そのまま逃げ切って今節初勝利を挙げた。鈴木圭一郎は3着に終わった。前日の2着に続く快走。川口の仲間を中心に「おめでとう」「スゲー」の声が飛ぶ。「昨日がいいスタートで、今日はフライングかドカ遅れか、なんて思っていたけど、いいスタート切れましたね」と笑わせた。