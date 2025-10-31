◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（10月31日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）ブルペンで260球を投げ込んだ巨人の横川凱投手。「300球くらいいきたいなと思ってたんですけど、ちょっとさすがに無理でした」と苦笑いを見せました。ブルペンを見守った杉内俊哉投手チーフコーチも、自身の選手時代には「球数を投げて、よくなった」そう。「50球くらいは上半身の力が強くて、上半身だけで投げてします。100球を超えたくらいから、