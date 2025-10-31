自民党、立憲民主党など与野党6党は、ガソリン税の暫定税率を年内に廃止することで合意しました。自民党・小野寺税調会長：本日、ガソリン税および軽油引取税の暫定税率の廃止につきまして、6党で協議を行い一致を見た。自民、立憲、維新、国民民主、公明、共産の与野党6党は、ガソリン税に上乗せされている1リットルあたり25.1円の暫定税率を12月31日に廃止することで合意しました。また、11月13日から2週間ごとに補助金を5円ずつ