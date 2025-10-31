静岡・伊東市の市議会では、田久保眞紀市長に対する二度目の不信任決議案が可決し、田久保市長の失職が決まりました。田久保市長：慣れない仕事の中、本当に職員の…職員の皆さんが本当にいろいろとサポートしていただいて、ありがとうございました。おかげで短い期間でしたし、限られた時間だったが、良い仕事ができたと、そのように思っています。伊東市の田久保市長は、学歴詐称が問題となり、市議会では9月1日に全会一致で不信