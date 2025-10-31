31日午前、八峰町八森の文化交流センター敷地内でクマが目撃されました。能代警察署の調べによりますと31日午前10時25分ごろ、八峰町八森字中浜の八峰町文化交流センターファガス敷地内にクマ1頭がいるのが目撃されました。目撃場所は八森地区の中心部で、近くにはJR八森駅や八森郵便局などがあります。また、隣接した地区には八森小学校や八森こども園があります。警察が注意を呼びかけています。