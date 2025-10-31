優しい眼差しで娘の相談にのって･･･俳優で実業家の水嶋ヒロ(41)が披露した娘との2ショットに多くの反響が寄せられている。「娘が急に『パパ、ちょっと相談があるんだけど･･･』って言うから、つい身構えたけど、すごく可愛い内容でホッとしたほんと成長が早い最近は俺と同じくらい食べるし、なんでも食べられるようになったし、またさらに背が伸びそうな予感。今はもう絢香と10センチしか違わないんだよ」とインスタグラム