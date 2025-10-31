すっかり大人に…儚げな表情に引き込まれるファンも昼ドラ「ぽっかぽか」(TBS)に子役として出演していた35歳女優の最新姿が話題となっている。10月31日公開の映画「白昼夢」に出演することを報告し、場面写真をインスタグラムで披露したのは上脇結友(鹿児島県出身)。俳優の見津賢が演じる主人公の塾講師?渡会?が住むマンションの住人?真柄華恵?役で出演する上脇は、遠くを見つめ、儚げな笑顔を浮かべる姿など3枚を公開してい