¡ã¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º ¥«¥Ã¥×2ÆüÌÜ¡þ31Æü¡þÀ®ÅÄ¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ7137¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äÁª¼ê²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿·µ¬Âç²ñ¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£23ºÐ¤Î¶â»Ò¶îÂç¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝ¤Ü¤¦¤­¤ò¿¶¤ê²ó¤¹ÀÐÀîÎË¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤ËÀÐÀîÎË¤ÈµÈÅÄÂÙ´ð¡£¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏÂç´äÎ¶°ì¤Èº´Æ£ÂçÊ¿¡¢¥È¡¼¥¿¥ë6