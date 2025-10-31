＜樋口久子 三菱電機レディス初日◇31日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。ルーキーの都玲華と荒木優奈が「66」をマーク。6アンダー・首位タイ発進を決めた。【写真】都玲華さんの肩出しドレス5アンダー・3位タイに桑木志帆、渡邉彩香、阿部未悠、佐藤心結。4アンダー・7位タイには2週連続優勝がかかる佐久間朱莉、横峯さくら、ルーキーの吉田鈴、入谷響ら10人が続い