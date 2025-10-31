日本シリーズ第5戦で阪神に逆転勝ちしたソフトバンクが30日、5年ぶりの日本一を達成しました。昨季はリーグ優勝を果たすもセ・リーグ3位で勝ち上がったDeNAに2連勝からの4連敗で日本一を逃したソフトバンク。今季は第1戦で敗れましたがそこから4連勝、小久保裕紀監督は就任2年目で日本一に輝き、甲子園球場で胴上げが行われると9回宙を舞いました。優勝の会見で小久保監督は「昨年のことがあったので喜びも倍くらいの物を感じまし