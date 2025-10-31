学歴詐称疑惑に端を発し、不信任決議を受けた伊東市の田久保真紀市長が失職することが決まった10月31日、市議会の中島弘道議長と青木敬博副議長が報道陣の取材に応じました。 【写真を見る】「田久保劇場、第一幕が終了」「むなしい達成感」田久保市長の失職決定を受け正副議長が所感＝静岡・伊東市 中島議長は田久保市長の就任から失職まで曲折を経た市政運営を振り返り、「本当にこの数か月、市政の停滞があって、きょう、一区