31日午前、新潟県阿賀野市の建設会社の倉庫にクマ1頭が侵入しましたが、およそ5時間後に緊急銃猟で捕獲されました。ケガ人はいませんでした。クマが閉じこもったのは阿賀野市の建設会社の倉庫です。警察によりますと31日午前10時半前、会社の社員から「クマがうろついている」と通報がありました。クマが閉じこもった会社の関係者「たまたま事務員が見つけた」「私が帰ってきたとき『クマいた、クマいた』って話になって」クマは体